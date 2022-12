Qatar 2022 e ascolti tv, record per Francia-Marocco

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Ancora un record di ascolti per i Mondiali di Calcio in Qatar: la partita Francia-Marocco', in onda in prima serata su Rai 1, ha segnato 11 milioni 803 mila telespettatori e uno share del 49,8%. Mentre la vittoria del prime time è andata a Rai1, al secondo pos...