(Adnkronos) – Due x campioni tedeschi del calibro di Michael Ballack e Sami Khedira hanno chiesto cambiamenti all'interno della Federcalcio tedesca (Dfb) per cercare di evitare un'altra uscita anticipata dal torneo come accaduto ai Mondiali in Qatar. Da quando ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014, la Germania è rimasta ferma ed è uscita dai due tornei successivi nella fase a gironi. "Si tratta di girare ogni pietra alla Dfb", ha detto Ballack a Magenta.

"Dovrebbe essere messa in discussione ogni posizione in Dfb, compresa quella dell'allenatore. Non si tratta di Hansi Flick personalmente, si tratta del calcio tedesco e di formare nuovamente una squadra che gioca a calcio di successo e va lontano", ha aggiunto il secondo classificato ai Mondiali del 2002.

La Germania ha perso la reputazione di squadra da torneo, ha detto Ballack. "Dobbiamo prima guadagnarci di nuovo il rispetto. Dobbiamo allenare di nuovo i giocatori.

Forse ci siamo concentrati su alcune altre cose negli ultimi anni, dobbiamo correggerlo", ha osservato. Alcuni media hanno ipotizzato che la Germania sia stata distratta prima della sconfitta iniziale per 2-1 contro il Giappone dalla lite con la Fifa per la fascia multicolore, ma Khedira, vincitore della Coppa del Mondo 2014, si è concentrato in futuro sullo sviluppo dei giocatori. "È una questione di allenamento. Abbiamo giocatori d'azzardo. Ma il calcio è un po' più di un gioco d'azzardo.

Il calcio è anche mentalità", ha detto ad Ard.