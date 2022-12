Qatar 2022: Francia mobilita 10mila agenti per semifinale con Marocco

Parigi, 14 dic. (Adnkronos) - Sono diecimila gli agenti della polizia e della gendarmeria mobilitati in Francia dal ministero degli Interni per la semifinale dei Mondiali di questa sera con il Marocco, 2.200 solo a Parigi. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin, a...

(Adnkronos) – Sono diecimila gli agenti della polizia e della gendarmeria mobilitati in Francia dal ministero degli Interni per la semifinale dei Mondiali di questa sera con il Marocco, 2.200 solo a Parigi. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin, annunciando che "10mila poliziotti e gendarmi, di cui cinquemila" nell'Ile-de-France, saranno mobilitati stasera in Francia per supervisionare i festeggiamenti a margine della semifinale dei Mondiali Francia-Marocco.

"Saranno mobilitati 10mila poliziotti e gendarmi, cinquemila nella regione parigina e in particolare intorno agli Champs-Elysées, e cinquemila fuori dalla regione parigina", ha dichiarato il ministro dell'Interno davanti all'Assemblea nazionale, precisando che gli Champs-Elysées non saranno chiusi al traffico. L'emittente Bfmtv cita l'entourage del ministro che ha precisato che "a Parigi saranno mobilitati 2.200 poliziotti e gendarmi" e che erano 1.500 sabato scorso quando Marocco e Francia si sono qualificate per le semifinali.

In quell'occasione 20mila persone si sono radunate sugli Champs-Elysées per celebrare prima la qualificazione del Marocco e poi quella della Francia. Un centinaio di persone sono state arrestate, ha detto Darmanin.