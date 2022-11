Qatar 2022: Germania vede passaggio del turno, per bookie strada in discesa per Argentina

Qatar 2022: Germania vede passaggio del turno, per bookie strada in discesa p...

– (Adnkronos) – Il gol di Fullkrug a pochi minuti dal termine di Spagna-Germania, ma soprattutto l’inaspettata sconfitta del Giappone contro il Costa Rica, hanno raddrizzato una situazione che per i tedeschi sembrava disperata dopo la prima giornata del mondiale. Ora Muller e compagni, ancora ultimi del girone a quota 1, vedono però vicino un incredibile ribaltone all’ultima giornata e conseguente passaggio del turno offerto a 1,20 su Olybet.it in svantaggio sulla Spagna data a 1,01, ma in netto vantaggio su Giappone e Costa Rica proposti rispettivamente a 8 e 9 volte la posta.

Strada in discesa anche per l’Argentina dopo il sofferto successo per 2-0 contro il Messico. I gol di Messi e Fernandez permettono di respirare al Ct Lionel Scaloni, che vede la qualificazione agli ottavi dell’Albiceleste, riporta Agipronews, in quota 1,20, in vantaggio sulla Polonia – prossima avversaria dei sudamericani – a 1,30, con Arabia Saudita, a 3,20, e Messico, a 3,75, a inseguire per uno dei gironi più equilibrati dell’intera competizione