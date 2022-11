Qatar 2022: gruppo A, Ecuador-Senegal 1-2 e 'black stars' agli ottavi**

Doha, 29 nov. - (Adnkronos) - Il Senegal batte 2-1 l'Ecuador in un match dell'ultima giornata del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Le 'black stars' passano in vantaggio al 44' con un rigore trasformato da Sarr, pareggio...

Doha, 29 nov.

– (Adnkronos) – Il Senegal batte 2-1 l'Ecuador in un match dell'ultima giornata del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Le 'black stars' passano in vantaggio al 44' con un rigore trasformato da Sarr, pareggio dei sudamericani al 68' con Caicedo e gol partita di Koulibaly al 70'. Il Senegal si qualifica agli ottavi da seconda nel girone con 6 punti, uno in meno dell'Olanda prima, eliminate Ecuador con 4 punti e Qatar fanalino di coda a quota zero.