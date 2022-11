Al Khor, 29 nov. - (Adnkronos) - L'Olanda sconfigge 2-0 il Qatar in un match valido dell'ultima giornata del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato all'Al Bayt Stadium di Al Khor. A decidere la partita i gol di Gakpo al 26' e De Jong al 49'. Gli 'orange' ch...

Al Khor, 29 nov.

– (Adnkronos) – L'Olanda sconfigge 2-0 il Qatar in un match valido dell'ultima giornata del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato all'Al Bayt Stadium di Al Khor. A decidere la partita i gol di Gakpo al 26' e De Jong al 49'. Gli 'orange' chiudono il girone al primo posto con 7 punti, mentre i padroni di casa finiscono in ultima posizione a quota zero.