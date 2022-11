Lusail, 24 nov. - (Adnkronos) - Il Brasile batte 2-0 la Serbia in un match del gruppo G dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio di Lusail. A decidere il match la doppietta di Richarlison, a segno al 62' e al 73'. I verdeoro sono in vetta al girone insieme alla Svizzera con 3 punt...

– (Adnkronos) – Il Brasile batte 2-0 la Serbia in un match del gruppo G dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio di Lusail. A decidere il match la doppietta di Richarlison, a segno al 62' e al 73'. I verdeoro sono in vetta al girone insieme alla Svizzera con 3 punti, Camerun e Serbia sono invece a zero.