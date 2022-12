Qatar 2022: Infantino fa l'arbitro in una partita tra operai e leggende del calcio

Doha, 12 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha agito brevemente come arbitro durante una partita amichevole tra leggende del calcio e lavoratori in Qatar. "Speriamo in una grande serata di calcio, proprio come abbiamo visto finora una grande Coppa del Mondo", ha d...

(Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha agito brevemente come arbitro durante una partita amichevole tra leggende del calcio e lavoratori in Qatar. "Speriamo in una grande serata di calcio, proprio come abbiamo visto finora una grande Coppa del Mondo", ha detto il capo dell'organo di governo del calcio mondiale prima del calcio d'inizio allo stadio Al-Thumama di Doha. Lavoratori, tifosi e volontari del Qatar sono stati invitati per la partita.

"Il calcio unisce il mondo", ha detto Infantino. Tra le leggende del calcio c'erano il brasiliano Cafu, l'inglese John Terry e l'olandese Claren Seedorf. Infantino ha diretto la sfida per poco più di 10 minuti, distribuendo due cartellini gialli. Il Qatar, che ospita la Coppa del Mondo, è stato ampiamente criticato, tra le altre cose, per il trattamento riservato ai lavoratori migranti.