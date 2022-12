Qatar 2022: Infantino, 'quanto fatto dal Marocco è un'eredità per il calcio africano'

Doha, 16 dic. - (Adnkronos) - "Quanto fatto dal Marocco è qualcosa di fantastico. Hanno giocato in modo spettacolare. È un'eredità per il calcio africano e mondiale. L'Africa raddoppierà il numero di squadre al mondiale nel 2026 e questo grazie alla crescit...

Doha, 16 dic.

– (Adnkronos) – "Quanto fatto dal Marocco è qualcosa di fantastico. Hanno giocato in modo spettacolare. È un'eredità per il calcio africano e mondiale. L'Africa raddoppierà il numero di squadre al mondiale nel 2026 e questo grazie alla crescita del suo calcio, come si è visto chiaramente in Qatar. Tanto di cappello al Marocco e anche ad altri paesi africani come Senegal, Ghana e Tunisia". Lo dice il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel corso della conferenza stampa con cui traccia un bilancio della Coppa del Mondo di Qatar 2022.