Qatar 2022: La Russa, 'tifavo Argentina, è il Paese con più italiani'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Ai Mondiali "tifavo Argentina, se non fossi italiano vorrei essere argentino, lo dicevo prima, ho una passione per l'Argentina, non fosse altro perchè è il Paese con più italiani". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Ru...

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – Ai Mondiali "tifavo Argentina, se non fossi italiano vorrei essere argentino, lo dicevo prima, ho una passione per l'Argentina, non fosse altro perchè è il Paese con più italiani". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Guardate i cognomi, sembrano tutti di casa nostra, l'unico argentino con il cognome non italiano lo abbiamo noi all'Inter, Martinez", ha aggiunto la seconda carica dello Stato.