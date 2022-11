Qatar 2022: le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay

Lusail, 28 nov. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Portogallo e Uruguay, in campo alle 20 al Lusail Stadium nell'ultimo match di giornata ai mondiali di Qatar 2022. Fernando Santos conferma l'assetto visto nella vittoria contro il Ghana, con qualche cambio in ...

Lusail, 28 nov.

– (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Portogallo e Uruguay, in campo alle 20 al Lusail Stadium nell'ultimo match di giornata ai mondiali di Qatar 2022. Fernando Santos conferma l'assetto visto nella vittoria contro il Ghana, con qualche cambio in difesa: Pepe al posto dell'infortunato Danilo Pereira al centro, Nuno Mendes preferito per scelta tecnica a Guerreiro sulla sinistra. Intoccabile la coppia del City Cancelo-Dias. In avanti, attorno a Ronaldo, confermato il trio di trequartisti Bernardo Silva-Bruno Fernandes-Joao Felix.

Leao dovrà ancora farsi trovare pronto dalla panchina. Alonso si blinda con una difesa a tre composta da Gimenez, Godin e Coates e in attacco lancia la coppia Nunez-Cavani, con Suarez in panchina.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Fernando Santos.

URUGUAY (3-5-2): Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Vecino, Bentancur, Olivera; Cavani, Nuñez.

Ct: Diego Alonso