Qatar 2022: Messi, 'dopo ko con Arabia ogni partita come una finale, è stato molto faticoso'

Doha, 14 dic.

– (Adnkronos) – "Nonostante il ko all'esordio con l'Arabia Saudita eravamo fiduciosi, conosciamo la forza del gruppo e abbiamo giocato ogni partita come se fosse una finale. È stato molto faticoso, ma siamo riusciti ad arrivare in finale". Così il capitano dell'Argentina Lionel Messi a DSports Radio all'indomani della vittoria per 3-0 sulla Croazia che porta l'Albiceleste alla finale del mondiale di Qatar 2022. "Sono molto felice, come tutti gli argentini -aggiunge il 35enne di Rosario-.

Quello che abbiamo ottenuto non è stato facile: non ci aspettavamo di iniziare così il cammino, è stata dura ma ci ha reso più forti".