Qatar 2022: pareggio senza gol tra Danimarca e Tunisia, un punto a testa all'esordio mondiale

-(Adnkronos) – Inizia con uno stentato pareggio per 0-0 il Mondiale della Danimarca di Kjaer ed Eriksen. I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 contro la Tunisia nel primo match del gruppo D. Un match giocato davvero bene da parte dai nordafricani, più volte pericolosi nel primo tempo e ad inizio ripresa. Arriva tardi la reazione danese con la doppia occasione Eriksen-Cornelius. Il palo dell'ex giocatore dell'Atalanta rimane la chance più clamorosa del match che però non si sblocca.

Un punto a testa per le due squadre che adesso attendono il match tra Francia e Australia

Nonostante una formazione ricca d'esperienza la Danimarca fatica terribilmente nel primo tempo e le occasioni migliori sono tutte per la Tunisia di Kadri: Drager e Laidouni costruiscono belle palle gol, Jebali si vede anche annullare una rete per fuorigioco. Ancora Jebali è il più pericoloso dei suoi nel finale di tempo, con Schmeichel che gli nega la gioia con una parata spettacolare.

Si va negli spogliatoi in parità, al rientro in campo la Danimarca ha un altro piglio e si fa vedere con Skov Olsen ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Hjulmand prova i cambi, con Kjaer e Dolberg che lasciano il campo a Jensen e Cornelius. Intorno al 70' una doppia fiammata illude i danesi: Dahmen devia in corner con difficoltà una violenta conclusione di Eriksen, sugli sviluppi del calcio d'angolo il pallone arriva a Cornelius ma l'attaccante, letteralmente a un passo dalla linea di porta, colpisce male di testa e manda sul palo.

Kadri cambia e manda in campo il baby Hannibal Mejbri, oltre a Khenissi e Kechrida. La Tunisia chiede un rigore per presunto mani, non concesso, lo stesso fa nei minuti di recupero la Danimarca ma l'arbitro, richiamato dal Var all'on field review, non concede per precedente fallo in attacco.