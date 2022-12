Qatar 2022: Platini è 'molto felice e orgoglioso' per la Francia

Qatar 2022: Platini è 'molto felice e orgoglioso' per la Fra...

(Adnkronos) – Michel Platini prova un senso di "orgoglio" nel vedere la Francia in un'altra finale di Coppa del Mondo e segue fermamente i Bleus nella loro marcia verso la storia, ha detto il suo avvocato. Sebbene abbia vinto il campionato europeo con la Francia nel 1984, la generazione d'oro a cui apparteneva Platini non ha potuto aggiungere gloria mondiale a quel titolo. Sono stati fermati nelle semifinali dei Mondiali del 1982 e del 1986, perdendo entrambe le volte contro la Germania Ovest.

Platini era un capo del comitato organizzatore quando la Francia vinse la Coppa del Mondo in casa nel 1998, ma al momento del trionfo a Russia 2018 stava scontando una squalifica dal calcio per violazioni etiche durante il suo periodo come presidente della Uefa. Ora 67enne, Platini ha recentemente mantenuto un profilo basso.

Il suo avvocato, Najwa El Haite, ha detto che Platini è rimasto assorbito dalle fortune calcistiche della Francia.

"Ovviamente sta seguendo da vicino le prestazioni della squadra francese", ha detto all'emittente francese BFMTV. "C'è un orgoglio, ieri era molto felice. Non è sui social network, non comunica, ma è presente e supporta pienamente la Francia".

Platini è rimasto affascinato anche dal Marocco durante la loro corsa sorprendente, che li ha visti diventare la prima squadra africana a raggiungere una semifinale di Coppa del Mondo. "Qualche giorno fa, mi ha chiamato, mentre il Marocco giocava contro il Portogallo.

Sono stato onorato che mi abbia chiamato per dirmi: 'La squadra marocchina ha giocato bene, congratulazioni a loro'", ha detto El Haite. "Stamattina mi ha mandato un messaggio dicendo: 'Hanno perso ma hanno giocato bene, li sosterrò sabato (nella partita per il terzo posto) contro la Croazia'".