Qatar 2022: Polonia, 11 'italiani' tra i convocati

Varsavia, 10 feb. – (Adnkronos) – Undici giocatori tra i ventisei convocati dalla Polonia per il mondiale di Qatar 2022 militano in squadre italiane: dieci in Serie A e uno dalla B. Numeri alla mano, la Polonia è la quarta nazione straniera più rappresentata nella Serie A 2022-23, con 19 giocatori.

Meglio solo Francia e Brasile, che hanno già ufficializzato le proprie liste dove ci sono tre "italiani" a testa. Manca l'Argentina (sono 21 in A) e la Serbia (17), il cui numero di convocati "azzurri" potrebbe comunque avvicinarsi alla decina. Ci sono anche più di undici olandesi e spagnoli nel massimo campionato italiano, ma – nel loro caso – è difficile che il numero dei convocati totali possa insidiare il primato della la Polonia.

Questo l'elenco completo dei convocati della Polonia. Portieri: Szczesny (Juventus), Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna). Difensori: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento, Serie B), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont), Zalewski (Roma). Centrocampisti: Bielik (Birmingham), Frankoswki (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Atene), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Fiorentina). Attaccanti: Lewandowski (Barcellona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana), Swiderski (Charlotte).