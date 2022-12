Qatar 2022: presidente Argentina vedrà finale da casa, 'la superstizione è superstizione'

Buenos Aires, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente dell'Argentina Alberto Fernández guarderà da casa la finale della Coppa del Mondo di Qatar 2022 tra la squadra del suo paese e la Francia per non portare sfortuna a Lionel Messi e agli altri giocatori. I vertici politici argentini ...

Buenos Aires, 18 dic.

(Adnkronos) – Il presidente dell'Argentina Alberto Fernández guarderà da casa la finale della Coppa del Mondo di Qatar 2022 tra la squadra del suo paese e la Francia per non portare sfortuna a Lionel Messi e agli altri giocatori. I vertici politici argentini hanno preferito stare lontani dagli stadi da quando la squadra perse 1-0 contro il Camerun all'inizio del torneo del 1990 alla presenza dell'allora presidente Carlos Menem. "Come milioni di miei connazionali, mi godrò la finale della Coppa del Mondo da casa", ha twittato Fernández.

"Vivrò questo momento fantastico come ho fatto finora, insieme alla mia gente. In campo daremo il meglio di noi stessi e sugli spalti avremo tifosi gloriosi. E la superstizione è superstizione".

Fernández' ha aggiunto di essere in contatto con il presidente francese Emmanuel Macron, che sarà presente a Lusail per la partita. "Caro amico, ti apprezzo molto e ti auguro tutto il meglio per il futuro. Tranne domenica. L'Argentina è il mio paese meraviglioso", ha twittato Fernández rivolgendosi a Macron.