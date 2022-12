Qatar 2022: quarti amari per il Brasile, esce per la 4/a volta negli ultimi 5 mondiali

Qatar 2022: quarti amari per il Brasile, esce per la 4/a volta negli ultimi 5...

Al Rayyan, 9 dic.

– (Adnkronos) – Continua il digiuno del Brasile ai mondiali. I pentacampioni non vincono la Coppa del Mondo dal 2002. Da allora quattro eliminazioni ai quarti di finale, sempre contro squadre europee: nel 2006 contro la Francia di Zidane e con gol di Henry (0-1), nel 2010 contro l'Olanda trascinata da Sneijder (1-2), nel 2018 contro il Belgio (2-1) e quest'anno ai rigori contro la Croazia. Unica eccezione, il Mondiale giocato in casa nel 2014 dove eliminarono ai quarti la Colombia poi persero in semifinale per 7-1 con la Germania.