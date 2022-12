Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - Trentasei anni dopo, il Brasile cade ai calci di rigore in un Mondiale. Croazia oggi come la Francia a Messico 1986. Anche in quel caso la Seleçao si fece bloccare nei 120' sull'1-1. In mezzo tanti successi dal dischetto, su tutti quello che ha laur...

Al Rayyan, 9 dic.

– (Adnkronos) – Trentasei anni dopo, il Brasile cade ai calci di rigore in un Mondiale. Croazia oggi come la Francia a Messico 1986. Anche in quel caso la Seleçao si fece bloccare nei 120' sull'1-1. In mezzo tanti successi dal dischetto, su tutti quello che ha laureato i verdeoro campioni del mondo nel 1994 contro l'Italia. Anche successivamente la lotteria dagli 11 metri è stata fortunata: vittoria in semifinale contro l'Olanda nel 1998 e nel 2014 contro il Cile agli ottavi.