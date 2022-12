Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo meritato di vincere, sono contento dei miei ragazzi. Hanno giocato bene, interpretando bene la gara. Non era facile". Il ct dell'Olanda Louis Van Gaal commenta così la vittoria per 3-1 sugli Stati Uniti, che qualifica gli 'arancioni...

Doha, 3 dic.

– (Adnkronos) – "Abbiamo meritato di vincere, sono contento dei miei ragazzi. Hanno giocato bene, interpretando bene la gara. Non era facile". Il ct dell'Olanda Louis Van Gaal commenta così la vittoria per 3-1 sugli Stati Uniti, che qualifica gli 'arancioni' ai quarti di finale del mondiale. "Ora l'Argentina? Non sottovaluterei l'Australia. È stata l'avversaria più dura per noi ai Mondiali del 2014. Sono curioso di vedere cosa succederà stasera. Non è una partita scontata".