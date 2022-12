Qatar, la Germania fuori dal Mondiale: la delusione dei tifosi

Milano, 2 dic. (askanews) - Grande delusione per i tifosi tedeschi dopo l'uscita dal Mondiale della Germania a cui non è bastato sconfiggere per 4 a 2 il Costa Rica a causa della vittoria del Giappone sulla Spagna (2-1). "Nessuno si aspettava che il Giappone vincesse contro la Spagna. Ma alla fi...