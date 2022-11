Qatar, nuova tecnologia per fuorigioco: "Decisioni più accurate"

Milano, 22 nov. (askanews) - In Qatar entra in campo anche il sistema semiautomatico per il fuorigioco. Una serie di telecamere e l'intelligenza artificiale creano dei modelli 3d che aiutano a capire con precisione le posizioni in campo. "È fantastico vedere che continuiamo a sfruttare la tecnol...

Milano, 22 nov. (askanews) – In Qatar entra in campo anche il sistema semiautomatico per il fuorigioco. Una serie di telecamere e l’intelligenza artificiale creano dei modelli 3d che aiutano a capire con precisione le posizioni in campo.

“È fantastico vedere che continuiamo a sfruttare la tecnologia, come abbiamo fatto finora. È un altro strumento, un altro modo per prendere decisioni più rapide e accurate – dice uno degli arbitri, Ismail Elfath – Sarà di grande aiuto per noi.

Abbiamo lavorato sodo per capire come usarlo. Ciò che vogliamo è che i fan e i giocatori non sappiano nemmeno che è lì, ma sappiano solo che le decisioni sono corrette”.