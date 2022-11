Fa 7 miglia a piedi per una birra. Il tifoso recatosi in Qatar per seguire la sua nazionale ha dovuto anche dimostrare di essere uno straniero.

Manca un giorno al fischio d’inizio dei mondiali in Qatar e le polemiche non sono mancate, anzi.

Stavolta un tifoso, assetato di birra, ha dovuto percorrere 7 miglia a piedi per poter bere una pinta. Tutto questo perchè in Qatar gli alcolici sono vietati.

Qatar, percorre 7 miglia a piedi per trovare una birra

Non importa se per circa un mese ci sarà gente da tutto il Mondo in cui bere una birra non è un crimine, il Qatar manterrà le sue rigide regole e i tifosi dovranno accontentarsi dell’acqua; o al massimo di un succo di frutta.

Ma un uomo ha deciso di non demordere e, nonostante i divieti, ha deciso di percorrere ben 7 miglia a piedi per ottenere ciò che voleva. Gli alcolici non sono disponibile nelle vie del centro o nei lussuosi hotel di Doha, è necessario infatti spostarsi in altre zone per poter bere un bicchiere di vino o una pinta di birra. Il tifoso infatti così ha fatto. Prima di tutto, però, ha dovuto dimostrare di non essere un cittadino qatariota e poi ha ordinato la sua birra.

Perchè in Qatar non si possono bere alcolici

Se in Qatar esiste questo divieto è perchè si tratta di una Monarchia del Golfo islamica. La religione (che vieta il consumo di alcolici) e lo Stato sono praticamente fusi e non è l’unico caso al mondo. Il Qatar ha l’ambizione di essere il primo Paese islamico ad ospitare un Mondiale di calcio ed ha, a malincuore, accettato anche che sponsor come Budweiser vendessero birra negli stadi o nella fan zone.

La famiglia reale ha però fatto marcia indietro all’ultimo minuto vietando anche al marchio di birra statunitense di vendere “bionde” in occasione del mondiale.