Qatar: tregua tra Israele e Hamas da venerdì alle 7 di mattina

Milano, 23 nov. (askanews) – “Abbiamo appena terminato tutte le comunicazioni con tutte le parti per conoscere gli elenchi dei civili che saranno liberati in seguito all’accordo concordato da entrambe le parti. Gli elenchi sono stati consegnati ad entrambe le parti e infine in una comunicazione, proprio adesso le liste sono state consegnate al servizio segreto israeliano, il Mossad, per facilitare l’attuazione dell’accordo. Secondo questo ovviamente, e poiché l’accordo è avvenuto, l’inizio della pausa sarà alle 7 di venerdì 24 novembre e durerà naturalmente, come concordato, quattro giorni”. Lo ha dichiarato il protavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari.