Qatargate: Bersani, 'no tradito Berlinguer, oggi questione morale incombe su tutti'**

(Adnkronos) – "Qatar, Panzeri e dintorni. Sarà lunga e bisogna che reagiamo. Quei comportamenti sono uno sputo in faccia alla sinistra in Italia, alle istituzioni europee e alle Ong nel mondo. Detto questo, non sottovalutiamo le insinuazioni velenose che arrivano: 'Ma come non li conoscevate?'. Sì li conoscevamo, non abbastanza evidentemente e del resto se ci sono voluti 5 servizi segreti europei non era così facile capire…". Così Pier Luigi Bersani all'assemblea nazionale di Articolo 1.

"E dicono: 'Avete tradito Berlinguer'. Eh, no. Ora dobbiamo prendere atto che la politica non è in grado di fare da filtro dei comportamenti individuali e quindi la questione morale incombe su tutti e il tema è come fare argine. E quindi noi diciamo: cara destra, la questione morale riguarda tutti ma tu pensi che si possa mettere argine banalizzando i reati di corruzione, ostacolando oltre il lecito le intercettazioni, pensando di mettere sempre la politica al riparo della magistratura, facendo i subappalti a cascata? O piuttosto non si tratta di mettere mano a ulteriori misure?".

"Semmai se non fosse presa come un moralismo c'è qualcosa che la sinistra dovrebbe riprendere di vecchie abitudini, come chiedere un pronunciamento solenne a chi assume ruoli dirigenti, chiedergli di rispondere a una domanda: ma tu lo sai che tra i propri compiti di direzione c'è anche quello di dare esempio di onestà e sobrietà? Una volta lo si chiedeva ai militanti, agli iscritti, possiamo chiederlo ai dirigenti?".