(Adnkronos) – "Cozzolino? Intanto deve avere la responsabilità di andare a smentire le accuse che potrebbero arrivare. C'è tutto il tempo e il modo per andare a dimostrare propria estraneità: male non fare, paura non avere. La destra digerisce queste cose un po' meglio, la sinistra soffre". Così Stefano Bonaccini a In Onda su la7.