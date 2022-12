Qatargate: Bonaccini, 'da voltastomaco ma stragrande maggioranza Pd onesto'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La questione morale deve tornare in primo piano. Ma attenti a non buttare via bimbo con l'acqua sporca. Lo dobbiamo alla stragrande maggioranza di iscritti, elettori, militanti, amministratori che sono persone perbene. Siamo persone perbene, oneste e che quello che f...

(Adnkronos) – La questione morale deve tornare in primo piano. Ma attenti a non buttare via bimbo con l'acqua sporca. Lo dobbiamo alla stragrande maggioranza di iscritti, elettori, militanti, amministratori che sono persone perbene. Siamo persone perbene, oneste e che quello che fanno lo fanno con sobrietà. Ma quello che abbiamo visto, anche se riguardasse solo uno, è da voltastomaco e deve dirci che dobbiamo essere inflessibili. In tutte le famiglie c'è chi può sbagliare ma devono esserci gli anticorpi".

Così Stefano Bonaccini all'iniziativa 'Sinistra popolare' organizzata da Matteo Ricci a Roma.