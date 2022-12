Qatargate, Borrell: molto preoccupato, c'è un processo in corso

Bruxelles, 12 dic. (askanews) - L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, si è detto "molto, molto preoccupato" per quello che potrebbe emergere dall'inchiesta in corso in Belgio, il cosiddetto "Qatargate", paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio, nei confronti di eu...

Bruxelles, 12 dic. (askanews) – L’Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, si è detto “molto, molto preoccupato” per quello che potrebbe emergere dall’inchiesta in corso in Belgio, il cosiddetto “Qatargate”, paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio, nei confronti di eurodeputati. Borrell, al suo arrivo al Consiglio degli Affari esteri dell’Ue a Bruxelles ha precisato che “c’è un procedimento in corso” ma non ha nascosto la sua preoccupazione anche in quanto ex presidente del Parlamento Europeo.