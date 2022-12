Qatargate: Brescia, in corso convalida per moglie e figlia Panzeri

(Adnkronos) – E' ancora in corso a Brescia l'udienza di convalida davanti alla corte d'Appello di Brescia di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate ieri sera nella loro abitazione a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Le due donne, difese dagli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli, sono accusate di favoreggiamento nell'inchiesta belga per corruzione e riciclaggio che ha portato all'arresto dello stesso Panzeri.

Per gli inquirenti belgi, si legge nell'atto di arresto europeo, entrambe sembrano "pienamente consapevoli" delle attività del politico sospettato di aver fatto pressione, dietro pagamento, a vantaggio del Qatar e del Marocco. Nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, "la signora Panzeri ha fatto commenti circa i 'regali', dei quali ha apparentemente beneficiato".