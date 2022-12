Roma, 14 dic (Adnkronos) - "C'è qualcosa da rivedere nei meccanismi del Parlamento europeo. Un Parlamento in cui la fisiologia è che gli assistenti siano protagonisti e i parlamentari comprimari. C'è qualcosa che non funziona, e forse qualcosa di più"....

Roma, 14 dic (Adnkronos) – "C'è qualcosa da rivedere nei meccanismi del Parlamento europeo.

Un Parlamento in cui la fisiologia è che gli assistenti siano protagonisti e i parlamentari comprimari. C'è qualcosa che non funziona, e forse qualcosa di più". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini in aula al Senato parlando del Qatargate.