Qatargate, Cozzolino è il terzo uomo: "Agiva per soldi"

Qatargate in odor di tris presuntivo, Andrea Cozzolino è il terzo uomo: “Agiva per soldi”.

L’eurodeputato del Pd viene coinvolto dopo l’interrogatorio fiume di Francesco Giorgi e la procura belga lo avrebbe indicato come parte attiva della rete pro Qatar e Marocco. In queste ore pare si stia procedendo verso la richiesta di revoca dell’immunità.

Qatargate, Cozzolino è il terzo uomo

Il dato presuntivo che trapela in queste pre è che il “terzo uomo” dell’inchiesta belga sul Qatargate per “oliare” i meccanismi di scelta del paese sui Mondiali ed accanto ad Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, sarebbe proprio l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino.

A scriverlo è Repubblica che specifica che “si starebbe andando verso una richiesta di revoca dell’immunità”. Secondo l’indiscrezione che arriva come un terremoto anche al Nazareno il terzetto, forse gruppo, avrebbe “ricevuto pagamenti per le proprie attività”.

Il 2019 e l’accordo pro-Marocco

L’anno di riferimento è il 2019, quando il terzetto composto da due indagati e da un sospettato avrebbe “concluso un accordo per effettuare ingerenze a favore del Marocco in cambio di denaro”.

Attenzione: pare che a far fede finora ci siano le dichiarazioni di Francesco Giorgi: il compagno dell’ex vicepresidente del Pe Eva Kaili ha confessato di aver gestito i contanti in una organizzazione usata da Marocco e Qatar per interferire e condizionare affari europei. Ma Giorgi ha esternato “sospetti”, spiegando che per lui “Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, europarlamentari socialisti, hanno preso soldi tramite Antonio Panzeri.” Gli inquirenti parlano di “Gruppo molto ampio dedito alla corruzione”.