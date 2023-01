Qatargate: difesa figlia Panzeri, pronto ricorso in Cassazione contro consegna a Belgio

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La difesa di Silvia Panzeri, arrestata su mandato di arresto europeo nell'inchiesta Qatargate, è a lavoro per ultimare il ricorso in Cassazione con cui impedire la consegna al Belgio decisa lunedì scorso dalla corte d'appello di Brescia. I legali...

(Adnkronos) – La difesa di Silvia Panzeri, arrestata su mandato di arresto europeo nell'inchiesta Qatargate, è a lavoro per ultimare il ricorso in Cassazione con cui impedire la consegna al Belgio decisa lunedì scorso dalla corte d'appello di Brescia. I legali Angelo De Riso e Nicola Colli stanno limando il ricorso – che sarà depositato tra domani e sabato – in cui evidenziano la necessità di ottenere ulteriori rassicurazioni sullo stato delle carceri a Bruxelles; si tratta di un ricorso che ricalca quello già presentato per Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, che comparirà davanti alla Suprema Corte il prossimo 31 gennaio.