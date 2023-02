Qatargate: giudici in attesa risposta su motivazioni consegna commercialista

Milano, 6 feb.

(Adnkronos) – La corte d'Appello e la procura generale di Milano sono in attesa di ricevere i documenti richiesti al Belgio su Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri arrestata su mandato di arresto europeo nell'inchiesta Qatargate con l'accusa di corruzione e riciclaggio.

Atti che erano stati chiesti al termine dell'udienza del 31 gennaio scorso quando i giudici della quinta sezione hanno rinviato la decisione e chiesto ulteriori spiegazioni. Tre i punti presi in esame sull'ordinanza: i magistrati di Bruxelles devono spiegare "le motivazioni per cui al cospetto dell’autorità belga", sottolineano come il mandato di arresto europeo "non soddisfa le esigenze sottese al quadro normativo dell’Unione europea", inoltre chiedono di garantire sulla sicurezza delle "carceri in Belgio".

Risposte da cui dipenderà il destino giudiziario della commercialista, attesa in aula il 9 febbraio per la nuova udienza di consegna. Se i documenti non dovessero arrivare in tempo, l'udienza verrebbe rimandata. Bellini, con studio a Opera, avrebbe svolto un "ruolo importante nel rientro del contante provenienti dal Qatar creando, insieme a Silvia Panzeri", figlia dell’ex eurodeputato Pier Antonio (in carcere a Bruxelles) "una struttura societaria che desse al flusso di denaro una veste legale", si legge nel mandato di arresto europeo firmato dal giudice istruttore belga Michel Claise.