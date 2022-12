Qatargate, il Pd sospende Cozzolino e i giudici "disegnano" lo scenario in attesa dell'udienza che dovrà stabilire la consegna alla giustizia belga

Qatargate, il Pd sospende in maniera cautelare Andrea Cozzolino, non indagato e già autosospesosi, tutto questo mentre i giudici del Belgio che seguono in caso “disegnano” lo scenario sugli iscritti a registro.

Nei confronti di Antonio Panzeri in particolare i magistrati scrivono che avrebbe “animato un’organizzazione fraudolenta“.

Secondo quanto si legge nel mandato di arresto europeo firmato dal giudice belga Michel Claise l’ex europarlamentare “sembra aver sviluppato e animato un’organizzazione fraudolenta, caratterizzata da una natura complessa, organizzata e ripetitiva di fatti corruttivi”. Una organizzazione in ordine alla quale “l’imputato sembra aver consapevolmente preso parte“.

L’atto è stato notificato anche a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex eurodeputato, tutto questo nell’attesa dell’udienza che dovrà decidere sulla loro “estradizione” ai magistrati di Bruxelles.

Gli “spunti interessanti” nei conti bancari

E in tema degli accertamenti richiesti dalla magistratura di Bruxelles alla procura di Milano AdnKronos spiega che “i documenti bancari che stanno arrivando sul tavolo della procura milanese contengono alcuni spunti”.

E Andrea Cozzolino? A parte il comprensibile imbarazzo del Partito Democratico per un suo coinvolgimento per ora solo concettuale e non “per tabulas” resta il dato politico della sospensione dal ruolo e della convocazione della commissiona apposita del Nazareno.