Qatargate: legale, 'associazione non indagata, massima collaborazione'

(Adnkronos) – "L'associazione non è indagata. Abbiamo dato la massima collaborazione e confidiamo che al più preso si possa far luce su tutti i fatti dell'indagine, mi preme sottolineare l'importanza dell'operato dell'associazione per i diritti umani nel mondo". Lo afferma l'avvocato Guido Camera che tutela gli interessi della ong 'No peace without justice' perquisita a Roma e il cui segretario generale (autosospeso) Niccolò Figà-Talamanca è stato arrestato (è rimasto dietro le sbarre per circa due mesi) nell'inchiesta belga Qatargate.

Personale della Guardia di finanza di Milano e inquirenti belgi oggi hanno acquisito documenti e mail, il tutto con "la massima collaborazione del personale presente". Sentita anche la tesoriera dell'associazione Antonella Casu.