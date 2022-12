Qatargate: Letta, 'danno gravissimo a Ue e a nostri ideali, istituzioni siano inflessibili'

Roma, 13 dic.

(Adnkronos) – "Le notizie dell'inchiesta" sul Qatargate "raccontano qualcosa di scandaloso e inaccettabile, un danno gravissimo all'Europa, al cuore della sua democrazia, a tutti noi e ai nostri ideali, all'Europa che amiamo". Così Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. "Le istituzioni reagiscano in modo inflessibile e la magistratura faccia fino in fondo il suo dovere. Non è la nostra Europa, è quanto di più lontano dai nostri ideali".