Qatargate, Metsola annuncia "ampie" riforme in arrivo

Qatargate, Metsola annuncia "ampie" riforme in arrivo

Qatargate, Metsola annuncia "ampie" riforme in arrivo

Bruxelles, 15 dic. (askanews) - La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato giovedì 15 dicembre riforme "ampie" per il 2023, a seguito del presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto il Qatar e che sta scuotendo l'eurocamera. "Sto mettendo insieme un pacchetto di ri...

Bruxelles, 15 dic. (askanews) – La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato giovedì 15 dicembre riforme “ampie” per il 2023, a seguito del presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto il Qatar e che sta scuotendo l’eurocamera.

“Sto mettendo insieme un pacchetto di riforme di ampio respiro che sarà pronto all’inizio del prossimo anno”, ha dichiarato in un vertice europeo a Bruxelles, citando in particolare il rafforzamento della protezione degli informatori e il divieto di gruppi di amicizia non ufficiali con paesi terzi.

“Ci sono lacune che devono essere colmate, ad esempio per quanto riguarda le attività degli ex membri del Parlamento europeo, le iscrizioni nel registro per la trasparenza, le persone autorizzate a entrare nel Parlamento europeo”, ha aggiunto.