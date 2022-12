Qatargate, Metsola: no impunità, Parlamento europeo no in vendita

Roma, 15 dic. (askanews) – La presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles a proposito del Qatargate ha detto: darò il messaggio che non ci sarà impunità, non ci sarà da nascondere sotto il tappeto, non ci sarà da fare come al solito, aggiungendo che “il Parlamento europeo non è in vendita”.