Qatargate: Moretti diffida Fatto, 'mai ricevuto pressioni, voti lo dimostrano'

Roma, 20 dic.

(Adnkronos) – “L’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti diffida il Fatto Quotidiano dal continuare a pubblicare illazioni e false notizie accostando maliziosamente e in modo del tutto fuorviante il proprio nome all’inchiesta sulla corruzione all’Europarlamento". Così l'ufficio stampa dell'eurodeputata dem.

"Moretti ha dato mandato ai propri legali di agire in ogni sede per tutelare la propria onorabilità e ristabilire la verità dei fatti. Moretti precisa ancora una volta di non aver mai ricevuto pressioni che potessero in qualunque modo condizionare la propria attività politica e rivendica con orgoglio il lavoro fatto per aiutare le donne afghane ad uscire da Kabul.

Infatti, 32 sono le attiviste afghane aiutate anche grazie al suo lavoro a lasciare l’inferno dell’Afghanistan e la sua visita a Doha era rivolta anche a trovare il modo di utilizzare i corridoi di evacuazione messi in atto dal Qatar".

"L’eurodeputata del Pd afferma che la sua azione è sempre stata trasparente e limpida così come è facile evincere dalle votazioni sul Qatar, ogni volta in linea con il gruppo S&D, di cui fa parte.

Non un solo voto è stato mai distante dalla sua propria convinzione riguardo al Qatar, in particolare per quanto concerne i diritti umani, avendo Moretti accusato più volte pubblicamente il governo qatarino sul mancato rispetto dei diritti delle persone Lgbtq+. Moretti sottolinea di avere fiducia nella magistratura ed è convinta che sarà fatta piena luce sulla vicenda, nonostante la ferocia della macchina del fango. L’eurodeputata conclude chiarendo che denuncerà chiunque pubblichi o propaghi dichiarazioni equivoche o insinuanti sul proprio conto".