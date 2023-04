Qatargate, Panzeri esce dal carcere di Saint-Gilles

Roma, 13 apr. (askanews) – Pier Antonio Panzeri, ex europarlamentare, ha lasciato la prigione di Saint-Gilles, Bruxelles, dove era detenuto per le accuse di corruzione internazionale nell’inchiesta belga Qatargate. Panzeri, 67 anni, visibilmente dimagrito, va ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Non ha fatto dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano fuori dal carcere ed è salito in auto.