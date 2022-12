Qatargate: Picierno, 'espulsione per chi infanga il Pd e le istituzioni&...

Il Pd non è nato assumendo il principio della superiorità morale ma della moralità e della legalità come strumento essenziale di credibilità collettiva delle istituzioni e anche personale, nel mandato che deve essere svolto con disciplina e onore". Lo ha detto Pina Picierno intervenendo alla presentazione del documento 'Per una vera fase costituente' al Nazareno.

"Coloro che hanno provato a disonorare la nostra comunità e le istituzioni devono essere espulsi dalla nostra comunità e questo dovrà servire da monito a coloro che vorranno infangare la nostra comunità e le istituzioni", ha aggiunto la vice presidente del Parlamento europeo.