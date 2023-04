Qatargate: procuratore federale belga incontra vertici procura Milano

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il procuratore federale belga Frederic Van Leeuw ha ricevuto il procuratore capo di Milano Marcello Viola e Fabio De Pasquale, l'aggiunto a capo del pool che indaga sui casi di corruzione internazionale, per fare il punto sull'inchiesta Qatargate che ha colpito il Parlamento europeo e che, nei mesi scorsi, aveva portato in carcere, tra gli altri, l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio.

L'incontro, che si è da poco concluso, è servito per chiarire quali possono essere gli sviluppi italiani dell'inchiesta nata a Bruxelles. Un coordinamento tra procure che si è dimostrato efficace, fin dalle prime battute, con uno scambio di documenti e informazioni. Per ora la competenza italiana riguarda il presunto riciclaggio legato a Equality, società di cui risulta far parte anche Monica Bellini, commercialista della famiglia Panzeri, che il prossimo 9 maggio sarà in aula a Milano per un'altra udienza sulla richiesta di estradizione in Belgio che ne ha chiesto l'arresto.

Al momento risultano due indagati, due soci – ritenuti due prestanomi – della società di consulenza con sede a Opera ritenuta la "struttura legale" attraverso cui sarebbero state gestite le movimentazioni sospette. Una sorta di 'lavatrice' che potrebbe essere servita per realizzare un riciclaggio "pari a 300mila euro", soldi partiti da Inghilterra e Turchia e arrivati nella casse della Equality.