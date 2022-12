Qatargate: Provenzano, 'uno schifo, mele marce? Non so, ma solo indignazione non basta'

Qatargate: Provenzano, 'uno schifo, mele marce? Non so, ma solo indignaz...

Roma, 14 dic.

(Adnkronos) – "Al Monk ho visto grande partecipazione ed entusiasmo che non vedevo da tempo. Nel discorso di Schlein ha trovato tanti punti in comune. Venerdì mattina c'è la riunione del comitato costituente e stiamo facendo una discussione. E anche alla luce di quanto è successo a Bruxelles dovremo parlare anche del metodo di selezione della classe dirigente". Così Peppe Provenzano a Metropolis sul sito di Repubblica.

"Io non ci sto a quella sentenza secondo cui tutti sono uguali.

E' uno schifo. Per me è un vero e proprio tradimento delle ragioni della sinistra. Sono mele marce? Non lo so. Ma anche se fosse una sola mela noi di questo dobbiamo discutere e assumere decisioni che vanno oltre l'indignazione. Abbiamo bisogno anche di fare piena chiarezza su quello che è accaduto e abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta".