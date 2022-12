Qatargate: Renzi, 'andati via da Pd perchè io non di sinistra e ora prendono borsoni di soldi'

Qatargate: Renzi, 'andati via da Pd perchè io non di sinistra e o...

(Adnkronos) – "Io sono una persona onesta e pulita. Io non vado a vendere le armi in Colombia, io non ho garantito ventilatori cinesi malfunzionanti e soprattutto io non sono quella sinistra con la doppia morale, perchè quelli che sono i protagonisti dello scandalo" cosiddetto Quatargate "sono quelli che sono venuti via dal Pd dicendo che io non rispettavo i valori della sinistra. Quali sono i valori della sinistra di questi signori? I borsoni con i contanti? Sono valori anche quelli…" Così Matteo Renzi, ospite di 'Omnibus' su La7.

"Sulla vicenda Open, sulla vicenda Autogrill, sulla vicenda delle trivelle, sulla vicenda dei miei genitori -ha aggiunto l'ex premier- sono stato oggetto di una clamorosa campagna concentrica. Mentre questi si prendono i soldi con i borsoni, mentre quello vende le armi ai colombiani, mentre quell'altro porta le mascherine e i ventilatori cinesi malfunzionanti, mentre sul Covid girano soldi a go go".