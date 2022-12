Qatargate: Renzi, 'Articolo1 non faccia morale ma spieghi cosa è ...

Roma, 21 dic (Adnkronos) – Il Qatargate? "Penso che bisognerebbe fare una riflessione.

C'è Articolo 1, nato dalla scissione dal Pd, ci sono D'Alema, Panzeri, Bersani, Speranza, un parlamentare europeo molto amico di D'Alema non rieletto che è finito a lavorare con Speranza e Arcuri per il Covid, Paolucci, che fanno la morale agli altri. Dovrebbero spiegare cosa è accaduto in quelle nottate di Bruxelles e poi bisogna fare la commissione di inchiesta sul Covid". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.