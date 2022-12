Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sullo scandalo del Quatargate esploso al Parlamento Europeo il campione di Euromedia ritiene per il 75.6% che si tratti solo della punta di un iceberg di una vasta indagine sulla corruzione ed il 74.3% degli intervistati non avrebbe scelto il Qatar come sede della fase fi...

(Adnkronos) – Sullo scandalo del Quatargate esploso al Parlamento Europeo il campione di Euromedia ritiene per il 75.6% che si tratti solo della punta di un iceberg di una vasta indagine sulla corruzione ed il 74.3% degli intervistati non avrebbe scelto il Qatar come sede della fase finale dei mondiali di calcio. E' quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta.