Qatargate: Tajani, 'disgusto per scandalo, ma sono mele marce'

(Adnkronos) – "Ho provato disgusto, ma si tratta di mele marce, da non confondere con l'istituzione del Parlamento Europeo. C'era anche Giuda seduto con Gesù, ma non significa che tutti gli apostoli fossero Giuda". Lo ha detto Antonio Tajani, ospite della seconda giornata della nuova edizione di Live in di Sky TG24, commentando il cosiddetto scandalo Qatargate. "La responsabilità è sempre personale", ha aggiunto il ministro degli Esteri, "Non generalizziamo, ci sono degli italiani corrotti ma ci sono corrotti anche di altri paesi".

"Mi auguro non ci siano corrotti alla Commissione Europea – ha detto ancora Tajani – lo verificheranno i giudici, ma si tratta di un gruppetto di persone, fra cui un ex parlamentare e un coinvolto non ancora indagato. Quanto al danno per la reputazione del nostro paese, certo lo scandalo non ha fatto bene, ma non tutti gli italiani sono coinvolti per tre che non rispettano le regole. La responsabilità, soprattutto a livello penale, è sempre personale, e ci sono corrotti anche negli altri paesi".

"L'ipotesi di una talpa nel Parlamento Europeo non so se sia percorribile – ha concluso – La presidente Metsola sta avendo un comportamento serio, forse dovremmo migliorare alcune regole".