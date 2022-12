Qatargate, Tajani: parlamento Ue vittima, no strumentalizzazioni

Qatargate, Tajani: parlamento Ue vittima, no strumentalizzazioni

Qatargate, Tajani: parlamento Ue vittima, no strumentalizzazioni

Bruxelles, 12 dic. (askanews) - "Il Parlamento europeo è vittima del comportamento criminoso, se sarà poi accertato dai magistrati, di alcune persone, non è il protagonista", e "non devono essere strumentalizzate le vicende di alcune persone per colpire le istituzioni". È quanto ha detto alla ...