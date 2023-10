Qonto per le startup italiane: la PowerUp! a CyLock e TrueScreen

Qonto per le startup italiane: la PowerUp! a CyLock e TrueScreen

Milano, 13 ott. (askanews) – Supportare lo sviluppo dell’ecosistema italiano dell’innovazione, per far crescere le giovani startup che si affacciano al mercato. E’ la PowerUp! di Qonto: l’unicorno francese del finance management ha organizzato la call alla quale hanno risposto 210 startup. A vincere TrueScreen nella categoria early stage e CyLock tra le imprese in fase seed.

Mariano Spalletti, Managing Director di Qonto per l’Italia. “Il nostro obiettivo come Qonto è sempre stato aiutare gli imprenditori a crescere. Lo facciamo attraverso il nostro servizio, facendo risparmiare tempo su base quotidiana, ma lo vogliamo fare in maniera indiretta tramite education e tramite un supporto a quello che è l’ecosistema delle startup italiane”.

PowerUp! si è sviluppata in due fasi: nel roadshow iniziale founder e ceo di successo hanno raccontato la loro storia e ispirato i partecipanti, per diffondere competenze e cultura imprenditoriale.

A convincere la giuria composta da quasi 50 venture capitalist italiani nella categoria seed Cylock che si presenta sul mercato con una piattaforma di cybersecurity facile per tutti. Chiaro l’obiettivo del ceo, Diego Padovan. “Come ogni startup è avere un go-to-market efficace, significa farci conoscere sempre di più. Questa è stata una occasione d’oro, ma significa trovare relazioni industriali e crescere e andare sul mercato a vendere il prodotto. Il focus è creare un tool che è utilizzabile da chiunque e consente di prevenire l’attacco hacker”.

Per le startup vincitrici una sessione esclusiva di mentoring con Alexandre Prot, co-founder e ceo di Qonto che metterà a loro disposizione esperienza e network.