Qual è il lavoro di Edoardo Tavassi? Il diretto interessato svela la sua particolare professione

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Edoardo Tavassi ha svelato il suo lavoro: "Lo facevo già prima e ho ricominciato".

Dopo l’avventura a L’Isola dei famosi, Edoardo Tavassi è tornato al suo lavoro. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram, dove ha risposto alle domande dei fan.

Edoardo Tavassi risponde alle domande dei fan

Tante delle domande arrivate a Edoardo Tavassi riguardavano proprio il reality.

Qualcuno gli ha chiesto se i concorrenti mangino di nascosto, ma lui ha risposto che, se tutti dimagriscono, ci sarà una ragione. Lui però ha intenzione di perdere ancora qualche chilo e si è messo a dieta.

Tavassi ha inoltre rivelato di non essere convinto del suo nuovo look e di non sapere se terrà i capelli corti.

Edoardo Tavassi rivela il suo lavoro

Tra le tante domande arrivate a Edoardo Tavassi, una riguardava il suo lavoro, accompagnato da una faccina divertita.

“Ride, perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro mo”, ha scherzato l’interessato, prima di rispondere seriamente.

Tavassi si occupa di fare dei video per i chirurghi estetici: lui è presente durante l’operazione per riprendere gli interventi e poi cura il montaggio. “Lo facevo già prima e ho ricominciato”, ha detto.

Edoardo Tavassi si presenta come creator di video

In effetti, sulla sua pagina Facebook Edoardo Tavassi si presenta proprio come creator di video.

Quella a L’Isola dei famosi, per il momento, rimarrà per lui quindi solo una parentesi televisiva, ma mai dire mai…

