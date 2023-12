Qual è l’azienda migliore per realizzare una casa energeticamente autosufficiente? Le recensioni votano Casa No Gas

Una casa in cui svegliarsi ogni giorno con la temperatura perfetta, distribuita in modo omogeneo e sempre costante, è un sogno che può diventare realtà.

Di questi tempi, l’autosufficienza energetica è un desiderio che moltissime persone vorrebbero realizzare nelle loro case, ma nella ricerca della soluzione, si ha come la sensazione che non ci sia ancora una risposta univoca.

Anche rivolgendosi a degli specialisti come idraulici o termotecnici, ci si scontra spesso con opinioni diverse e contrastanti che spesso sconsigliano la realizzazione di un impianto integrato per una casa senza combustibili fossili perché troppo costoso o per mancanza di una visione d’insieme.

Nonostante non sia facile trovare il team capace di realizzare questo progetto, oggi raggiungere l’autonomia energetica della propria casa è possibile ed è una scelta davvero lungimirante che apporta innumerevoli benefici e permette di vivere il sogno della casa ideale.

Perché ricercare l’autosufficienza energetica della propria casa è una scelta di cui non ci si pente (mai)

La ricerca dell’autosufficienza energetica di casa è una scelta che apporta una serie di benefici impensabili fino a qualche anno fa, sia in termini di efficienza che di comfort.

Innanzitutto, per quanto riguarda la realizzazione del sogno della casa perfetta. Possedere una casa 100% elettrica, moderna e tecnologica è come essere stretti in un abbraccio fatto di comodità e piacere, dove la temperatura è sempre ideale e avvolgente, tutto è facilmente gestibile da remoto e ogni fonte di energia non apporta più pensieri e scocciature ma solo comfort e serenità.

Poi c’è l’importanza dell’indipendenza energetica che svincola da qualunque avvenimento esterno che non si può controllare, eliminando stress e perdite di tempo. Il folle aumento dei costi delle utenze causato da alcune guerre, i problemi di approvvigionamento, gli errori in bolletta, sono tutte variabili incontrollabili da cui non si deve più dipendere per i consumi della propria abitazione.

Ma poi vogliamo parlare del senso di ammirazione degli altri? Una casa 100% elettrica provoca grande invidia in tutti coloro che la visitano, lasciando gli ospiti sorpresi e desiderosi di raggiungere lo stesso obiettivo perché rappresenta ciò che si può considerare un elevato standard di vita.

A tutti piacerebbe poter invitare degli ospiti nella propria casa 100% elettrica e mostrare quello che può fare e come può migliorare la vita di tutti i giorni.

Non meno importante, la riduzione drastica di emissioni di CO2 e l’eliminazione dei rischi connessi al metano: tutti parlano di sostenibilità ma in pochi possono dire di contribuire quotidianamente alla riduzione delle emissioni e alle sue conseguenze. Se la soluzione è ottima sia per sé che per il mondo che si lascia ai propri figli, si può dire che è quella ideale, senza “se” e senza “ma”.

Inoltre, un fattore di grande rilevanza, soprattutto negli ultimi anni, è il rincaro dei costi energetici che pesa ormai eccessivamente sui nuclei famigliari.

Con una casa indipendente a livello energetico si smette di vedere raddoppiata la bolletta da un giorno all’altro e si dice addio alle brutte sorprese. Senza contare che i risparmi sulle utenze sono evidenti fin da subito perché, anche se si non si raggiunge l’indipendenza al 100%, si può comunque produrre la maggior parte dell’energia necessaria per la quotidianità.

Nondimeno, l’aumento del valore del proprio immobile che è un dato di fatto.

In futuro tutti cercheranno una casa energeticamente indipendente e scarteranno gli immobili con vecchi impianti che necessitano molti lavori e inducono spese energetiche elevatissime. Un impianto del genere dà un enorme vantaggio rispetto al mercato e si rivela un investimento vincente sotto tutti i punti di vista.

Infine, l’omogeneità di temperatura senza sprechi che offre una casa 100% elettrica che è impossibile da raggiungere con i vecchi impianti di riscaldamento.

Il futuro delle abitazioni è sostenibilità, ottimizzazione e efficienza, per davvero.

I 5 errori da evitare quando si ricerca l’autonomia energetica per la propria casa

Nel voler raggiungere l’autonomia energetica della propria casa ci si può trovare di fronte a molte informazioni parziali e perdere molto tempo cercando risposte che non arrivano mai.

Secondo Devis Barcaro, tecnico specializzato in progetti di autonomia energetica e co-fondatore di Casa No Gas, gli errori più comuni in cui si può cascare mentre si cerca di capire come rendere questo sogno possibile sono questi:

rivolgersi a professionisti che si limitano a una parte del progetto. Se si chiede all’idraulico, questo si limiterà a fornire il suo servizio, il termotecnico il suo e così via ogni professionista, ma chi si occuperà di controllare che tutto funzioni in una sinergia perfetta?

Il rischio è che le varie parti dell’ingranaggio funzionino separatamente ma non insieme e che ci si ritrovi con un ottimo strumento che però non si può usare;

affidarsi al marchio famoso per gli impianti e non a uno specialista in progettazione integrata. L’idea che il marchio conosciuto faccia funzionare tutto magicamente è molto diffusa, ma purtroppo non basta. Usare materiali di prima qualità è sicuramente importante, ma non basta per far sì che un impianto funzioni a regola d’arte; pensare sia un progetto facile che chiunque può realizzare. Affidarsi a persone non specializzate solo perché le si conosce non è un buon metodo per selezionare il team che eseguirà questi lavori. Scegliere professionisti specializzati che si occupano esclusivamente di autosufficienza energetica degli immobili con molta esperienza alle spalle è l’unico modo per assicurarsi un progetto eccellente e efficiente; paragonare la spesa dell’impianto ai costi delle bollette. Realizzare un impianto per rendere la propria casa energeticamente autonoma è un investimento, pagare le bollette è una spesa, sono due azioni molto diverse che portano a risultati differenti sia nell’immediato che nel futuro; rivolgersi a un consulente energetico che chiede un bel po’ di soldi e poi lascia il povero malcapitato con i problemi tra capo e collo senza una progettazione integrata di tutti gli impianti. Cercare, invece, chi fa una consulenza ma poi può prendere le redini del lavoro fino alla fine, questa è una soluzione ottimale.

Nel cercare di realizzare una casa energeticamente autosufficiente, è fondamentale valutare i professionisti specializzati nella progettazione integrata di tutti gli impianti che hanno maggiore esperienza e testimonianze positive dei clienti, così da non avere brutte sorprese e riuscire davvero a realizzare la propria casa dei sogni.

La soluzione per una casa energeticamente autosufficiente: le recensioni scelgono Casa No Gas

A chi non piacerebbe trovare un team di professionisti con cui confrontarsi ed avere un progetto su misura che risponda a tutte le proprie esigenze? Un team a cui affidare il progetto della propria abitazione ideale per sé e la propria famiglia, senza timori sugli esiti dei lavori?

Le recensioni dei clienti scelgono “Casa No Gas” e raccontano con le loro testimonianze com’è stato lavorare insieme e realizzare il sogno di una casa energeticamente indipendente.

Qui è possibile leggere alcune opinioni su chi ha scelto Casa No Gas e ha realizzato il suo sogno di possedere la casa ideale.

“Ho conosciuto il Sig. Barcaro nel 2019 quando con mia moglie abbiamo iniziato a progettare la ristrutturazione della casa. Ci è sembrato subito una persona molto preparata nel suo settore e ci siamo affidati a lui per togliere definitivamente il gas dall’abitazione per passare a un sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto con pompa di calore, impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. Ho apprezzato molto la disponibilità di Devis non solo per varie necessità sorte durante i lavori nel suo settore ma anche per i preziosi e concreti consigli in altri settori che mi hanno aiutato a fruire delle detrazioni al 110 e al 50% delle spese dei lavori. Quando altre aziende sono sparite, lui ci ha sempre aiutato con i suoi consigli e non solo. A oggi, dopo più di un anno da quando sono entrato in casa, posso affermare di essere contento del sistema di climatizzazione scelto, che fornisce un comfort che prima non c’era, l’impianto fotovoltaico è perfettamente tarato sulle esigenze dei consumi della casa e, con piacere, si vedono anche delle bollette a costo zero grazie alla produzione dei pannelli solari e alle 2 batterie di accumulo. Posso quindi solo ringraziare Devis che si è dimostrato una persona competente, disponibile (l’ho battezzato l’uomo della provvidenza)

e che mantiene le promesse fatte.” Giovanni Blasutig

“Eccoci qua, una famiglia di 4 persone a cui Devis Barcaro e la sua squadra di Casa No Gas ha cambiato in meglio la vita con una centrale termica, VMC e impianto radiante. Questa è la nostra prima estate in cui benediciamo il giorno in cui abbiamo deciso di investire nel nostro benessere, per avere il clima ideale sia in estate che in inverno, senza avere impatti, grazie anche alla presenza dell’impianto solare di cui Casa No Gas ha definito il dimensionamento. Oggi ci sono 36 gradi fuori mentre scrivo, ma in casa stiamo benissimo a poco sotto 25!!! Con il supporto progettuale e tecnico di Casa No Gas, che ha coordinato una squadra locale di tecnici molto bravi, siamo soddisfattissimi del clima perfetto in casa, senza fastidiosi movimenti d’aria, una omogeneità di temperatura irraggiungibile dai condizionatori tradizionali, un riciclo d’aria pulita e deumidificata dalla VMC. I consumi della centrale sono da maggio, mese in cui ci siamo trasferiti, assolutamente a impatto economico e ambientale zero, grazie ai pannelli, ma soprattutto all’efficienza dell’impianto.

Ringrazio davvero Devis Barcaro e la sua squadra, che hanno davvero grandi competenze professionali!” Giovanni Fistetti

“Cosa dire? Per capire esattamente la mia esperienza vi dovrei invitare a casa. Riscaldamento, raffreddamento e acqua sanitaria il tutto gestito da una pompa di calore abbinata al fotovoltaico. Comfort eccezionale e chi dice che non si può fare la mia realtà ne è la prova. Devis? Non ti dice quello che ti vuoi sentir dire e non ha compromessi, ma i risultati parlano chiaro e non posso far altro che fargli i complimenti.” Andrea Natalini

Ho conosciuto Devis per caso. Ero nel panico con il mio impianto riscaldamento no gas. Chiedo la consulenza dal suo link sul gruppo fb e… in poco più di 5 minuti risolve quasi 2 anni di grattacapi e dubbi. Devis gran persona, informata, professionale, capace è molto intelligente e disponibile. Se dovessi tornare indietro non esiterei ad affidare la mia casa a lui ed al suo team. Per fortuna che Devis c’è.

Consiglio vivamente almeno la consulenza perché già dalle prime parole si capisce il livello di Esperienza che ha. Un’altro livello.

Grande Devis! Grazie Devis! Angelo Perna

Le recensioni dei clienti di Casa No Gas parlano chiaro e confermano che scegliere l’eccellenza e l’esperienza è l’unico modo per realizzare il grande progetto di una casa energeticamente autosufficiente.